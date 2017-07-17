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|17.07.17 11:55 Красноярский "Енисей" одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ
Футбольный клуб "Енисей" принимает на поле гостей из Тюмени. За первые полчаса игры несколько уверенных атак, но довести до конца одну из них получилось лишь Андрею Козлову на 28-й минуте. Спустя ещё 11 счёт удваивает Алексей Исаев. Во втором тайме в игру вступили соперники, забив гол "Енисею". Игра прошла не слишком гладко, на поле получили травмы сразу три спортсмена. Но взять реванш тюменцы не смогли, Владимир Камеш отправил третий мяч в ворота "Тюмени" - 3:1 в пользу "Енисея".
Это первая победа "Енисея" под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Он поблагодарил команду за самоотдачу и анонсировал появление нового игрока. "Завтра прилетает Вадим Стеклов из тульского "Арсенала". Я его хорошо знаю. Думаю, что он своим умением, мастерством и желанием докажет своё место в стартовом составе", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.
Следующий матч "красно-синие" сыграют 22 июля в Новосибирске, где их соперником станет клуб "Сибирь". А ближайшая домашняя игра намечена на 26 июля, когда "Енисей" встретится с "Оренбургом".
Анастасия ЦЫГАНКОВА
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