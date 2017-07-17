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17.07.17 11:55 Красноярский "Енисей" одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ





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Это первая победа "Енисея" под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Он поблагодарил команду за самоотдачу и анонсировал появление нового игрока. "Завтра прилетает Вадим Стеклов из тульского "Арсенала". Я его хорошо знаю. Думаю, что он своим умением, мастерством и желанием докажет своё место в стартовом составе", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.



Следующий матч "красно-синие" сыграют 22 июля в Новосибирске, где их соперником станет клуб "Сибирь". А ближайшая домашняя игра намечена на 26 июля, когда "Енисей" встретится с "Оренбургом".





Футбольный клуб "Енисей" принимает на поле гостей из Тюмени. За первые полчаса игры несколько уверенных атак, но довести до конца одну из них получилось лишь Андрею Козлову на 28-й минуте. Спустя ещё 11 счёт удваивает Алексей Исаев. Во втором тайме в игру вступили соперники, забив гол "Енисею". Игра прошла не слишком гладко, на поле получили травмы сразу три спортсмена. Но взять реванш тюменцы не смогли, Владимир Камеш отправил третий мяч в ворота "Тюмени" - 3:1 в пользу "Енисея".Это первая победа "Енисея" под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Он поблагодарил команду за самоотдачу и анонсировал появление нового игрока. "Завтра прилетает Вадим Стеклов из тульского "Арсенала". Я его хорошо знаю. Думаю, что он своим умением, мастерством и желанием докажет своё место в стартовом составе", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.Следующий матч "красно-синие" сыграют 22 июля в Новосибирске, где их соперником станет клуб "Сибирь". А ближайшая домашняя игра намечена на 26 июля, когда "Енисей" встретится с "Оренбургом". Анастасия ЦЫГАНКОВА











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