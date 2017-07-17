АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Спорт





17.07.17 11:55 Красноярский "Енисей" одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ



Фото
Футбольный клуб "Енисей" принимает на поле гостей из Тюмени. За первые полчаса игры несколько уверенных атак, но довести до конца одну из них получилось лишь Андрею Козлову на 28-й минуте. Спустя ещё 11 счёт удваивает Алексей Исаев. Во втором тайме в игру вступили соперники, забив гол "Енисею". Игра прошла не слишком гладко, на поле получили травмы сразу три спортсмена. Но взять реванш тюменцы не смогли, Владимир Камеш отправил третий мяч в ворота "Тюмени" - 3:1 в пользу "Енисея".

Это первая победа "Енисея" под руководством нового главного тренера Дмитрия Аленичева. Он поблагодарил команду за самоотдачу и анонсировал появление нового игрока. "Завтра прилетает Вадим Стеклов из тульского "Арсенала". Я его хорошо знаю. Думаю, что он своим умением, мастерством и желанием докажет своё место в стартовом составе", - сказал главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.

Следующий матч "красно-синие" сыграют 22 июля в Новосибирске, где их соперником станет клуб "Сибирь". А ближайшая домашняя игра намечена на 26 июля, когда "Енисей" встретится с "Оренбургом".


Анастасия ЦЫГАНКОВА





АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.