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17.07.17 11:40 Авиарейс из Красноярска в Анталию задержался на 11 часов





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"С пассажирами этого рейса, это 276 человек, работали представители авиакомпании. В период ожидания пассажирам были предоставлены напитки и питание, а также размещение в комнате матери и ребёнка", - сообщила пресс-секретарь красноярского аэропорта Леокадия Матвеева.



В обед красноярцы всё же вылетели на курорт. До места прибытия им предстоит ещё пять часов находиться в воздухе.









Почти 300 пассажиров, в том числе 58 детей, не могли вылететь из аэропорта "Емельяново" в Анталию. Чартерный рейс на турецкий курорт задержался на 11 часов по техническим причинам. Устраняли неполадки на "Боинге" авиакомпании "Икар". На время затяжной паузы туристов разместили в гостинице."С пассажирами этого рейса, это 276 человек, работали представители авиакомпании. В период ожидания пассажирам были предоставлены напитки и питание, а также размещение в комнате матери и ребёнка", - сообщила пресс-секретарь красноярского аэропорта Леокадия Матвеева.В обед красноярцы всё же вылетели на курорт. До места прибытия им предстоит ещё пять часов находиться в воздухе.











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