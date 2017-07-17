НОВОСТИ | Общество













17.07.17 11:45 Неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой





Фото оС. Ночами будет на 10 градусов прохладнее. Небольшие дожди и грозы будут всю неделю, к выходным дневная температура повысится до +26 градусов.







Красноярцам в очередной раз обещают дожди с грозами и невысокие температуры. Улучшения погоды в ближайшее время синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, с понедельника по пятницу днём термометры покажут +23+24С. Ночами будет на 10 градусов прохладнее. Небольшие дожди и грозы будут всю неделю, к выходным дневная температура повысится до +26 градусов.













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