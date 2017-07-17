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НОВОСТИ | Общество





17.07.17 17:24 В пятиэтажке на "Красноярском рабочем" ремонт кровли затянулся на 8 месяцев



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Разбухли косяки, двери не закрываются, сгорела электрпроводка - таков результат капитального ремонта кровли, который рабочие ведут в доме уже восемь месяцев вместо положенных четырёх. Всё это время талые воды и дождь льют прямо в квартиры жителей пятиэтажки. Из-за грибка и постоянной сырости здоровье сына Ильи Балобанова резко ухудшилось, молодой человек парализован и вынужден практически всё время проводить в квартире. На лето его отправили жить на дачу. Но рискуют здоровьем из-за ремонта, уверяет Илья Семёнович, все жители пятиэтажки.

"Разрушили воздуховоды. Дом у нас газифицирован, нужна постоянная вентиляция. Не дай Бог скопление газа - это взрыв и жертвы", - сетует житель дома №71 на проспекте "Красноярский рабочий" Илья Балобанов.

К слову, работы спустя восемь месяцев практически закончены, осталось закупорить все дыры, которые зияют в шифере. Но уже сейчас качество ремонта вызывает массу вопросов у активистов "Общероссийского народного фронта", которые побывали на стройке.

"Красный цвет - это огнебиозащита, здесь вообще почему-то никто ничем не обрабатывал, хотя это должно быть в проекте. В воздухе всё равно находится определённая влажность, может, она не так гнить будет. А теперь я не знаю, как они её обработают. Должна быть сплошная обработка перед монтажом", - отметил активист регионального отделения ОНФ Владимир Емельянов.

Сейчас активисты готовят материалы с претензией в региональный фонт капитального ремонта. Во дворе дома №71 появился и сам директор подрядной организации, но заметив нашу съёмочную группу, бросился в бега. В итоге он всё же успел пообещать жителям, что ремонт завершат через две недели. Но и в это слабо верится, ведь даже утром в понедельник мы не заметили на объекте ни одного рабочего.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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