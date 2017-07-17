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17.07.17 16:02 Упавший в коллектор пенсионер пять дней ждал помощи





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Сейчас 78-летний пострадавший с ушибами и ссадинами проходит лечение. А местные власти и коммунальщики решают вопрос об ограждении опасного колодца.







В городе Назарово пенсионер провалился в коллектор и пять дней дожидался помощи. Пожилой мужчина ушёл собирать грибы, но угодил в ловушку. Коллектор, который, по информации назаровских журналистов, находится в зоне ответственности ООО "Водоканал", был прикрыт старыми досками и окружён травой.Сейчас 78-летний пострадавший с ушибами и ссадинами проходит лечение. А местные власти и коммунальщики решают вопрос об ограждении опасного колодца.









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