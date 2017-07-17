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17.07.17 17:26 На выходных в Красноярске задержали 62 нетрезвых водителя





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"Начал оказывать сопротивление сотрудникам ГИБДД, вследствие чего была применена физическая сила и средства сдерживания. При досмотре был выявлен шприц с неизвестным веществом. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции", - сообщил Начальник отделения службы полка ДПС Дмитрий Дроздов.







Дорожные полицейские на минувших выходных поймали 62 пьяных водителя на красноярских улицах. Проезжую часть перекрывали в Октябрьском и Ленинском районах. Одна из задержанных, 32-летняя женщина, еле держалась на ногах, тем не менее села за руль. Требование автоинспекторов остановиться проигнорировала, после короткой погони её иномарку остановили. Прибор показал 1,27 промилле. Это серьёзная степень опьянения. Кроме того, задержали водителя-наркомана. Он также пытался скрыться."Начал оказывать сопротивление сотрудникам ГИБДД, вследствие чего была применена физическая сила и средства сдерживания. При досмотре был выявлен шприц с неизвестным веществом. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отдел полиции", - сообщил Начальник отделения службы полка ДПС Дмитрий Дроздов.







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