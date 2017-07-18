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НОВОСТИ | Общество





18.07.17 08:43 Красноярские волонтёры получили новое помещение для социального приюта



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В социальном центре ремонт. Здание волонтёры получили от городской администрации после потопа. Большая часть помещений ещё закрыта, в остальных разместили постояльцев: бездомных, нуждающихся - бомжами и бродягами их здесь не называют. Дмитрий приехал из Амурской области. На вахте бревно упало на ногу. Перелом, потеря документов - помощи не дождался даже от матери. Пришёл сюда, чтобы собраться с силами и вернуться домой.

В таких условиях общественники работали пять лет: сырой подвал, протекающие трубы. Теперь в распоряжении благотворительной организации 460 квадратных метров против 130 подвальных. Раньше в год принимали по 300-400 человек, теперь возможности расширены. И сама жизнь предоставляет клиентов этому социальному центру. Исправительные колонии, соцзащита, больницы направляют сюда попавших в беду, чтобы человек не пропал.

"У нас приоритет - больные, инвалиды, престарелые. Таких не берут в другие центры как раз по той причине, что за ними нужен уход", - пояснила координатор центра Людмила Самойлова.

В отличие от государственных центров время пребывания здесь ограничено только одним: пока не решится проблема. И волонтёры рассказывают десятки примеров, когда их подопечные обретали новую жизнь. Сейчас новую жизнь пытаются вдохнуть и в это здание. Ремонт помогают делать сами красноярцы: жертвуют стройматериалы, кто-то помогает в работе.

Фронт работ здесь колоссальный, но хотя бы минимальный объём нужно успеть сделать до наступления осени, когда закончится строительный сезон и начнётся период, когда нуждающиеся, гонимые холодом, потянутся в подобные центры.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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