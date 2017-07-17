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НОВОСТИ | Общество





17.07.17 17:29 Онкохирург из Италии провёл показательные операции в Красноярске



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У врача 20 минут, самое главное - поставить диагноз. Особенность рака поджелудочной в том, что через обычное УЗИ опухоль не разглядишь, а значит, подобрать верное лечение невозможно. Во время операции с помощью сверхтонкого инструмента и эндоскопического ультразвука хирург прощупывает поражённые клетки.

"Сегодня оперировали тяжёлых пациентов: у них смогли взять на анализ часть опухоли, понять её структуру, размер, теперь можно назначить лечение, которое точно будет эффективным", - пояснил профессор госпиталя Католического университета Гвидо Костамани (Италия).

Гвидо Костамани - онкохирург с мировым именем, в Красноярске его ждали больше двух лет, сегодня продемонстрировал возможности эндоскопического ультразвука. Технология широко применяется, врачи её исследуют, копят опыт, но к сожалению, в нашем онкодиспансере пока нет нужного оборудования.

"Мы изучаем эту технологию, фирма-производитель предоставляет нам оборудование на месяц-два, с помощью которого мы проводим операции на пациентах. К сожалению, на этом договорные отношения заканчиваются, оборудование уезжает и всё", - пояснил заведующий отделением красноярского онкодиспансера Александр Владыко.

Врачи хотят привлечь внимание, чтобы техника появилась в Красноярске, в подобных операциях сейчас нуждается каждый четвёртый онкобольной. К сожалению, пока подобные хирургические вмешательства у нас единичны. Сегодня прооперировали троих - двух мужчин и женщину, им, можно сказать, повезло.

Пациенты, которых прооперировали сегодня, смогут уйти домой уже через несколько дней. По словам врачей, качество их жизни должно заметно улучшиться.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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