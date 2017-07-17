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НОВОСТИ | Происшествия





17.07.17 17:20 В Красноярске трёхлетний мальчик провалился в коллектор и утонул



Фото
Сейчас злосчастный угол огорожен сигнальной лентой, сама дырка прикрыта свежей бетонной плитой. Накануне в резервуар провалился трёхлетний мальчик. Вместе с мамой Владимирой Цыганковой приехали из Сосновоборска к дедушке. Он и его старший брат играли во дворе и решили исследовать ближайший коллектор.

"Заглянул и вместе с землёй обвалился туда. Дед нырнул, но не нашел дна", - рассказала мать погибшего ребенка Владимира Цыганкова.

Спасти мальчика не удалось. Он наглотался воды и скорая только констатировала смерть. По соседству в траве находится ещё один коллектор. За ним явно никто не следит. Крышка люка лежит небрежно. Одно неловкое движение, и человек может оказаться на глубине двух метров. Площадка с открытыми дырами никак не огорожена. Что произошло - несчастный случай или смерть из-за халатности коммунальной службы - сейчас выясняет Следственный комитет.

"Установлена организация, в ведении которой находится люк. Это ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс". В настоящий момент истребуются документы, необходимые для следствия, опрашиваются свидетели, расследование продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

Специалисту "Краскома" теперь может грозить до трёх лет тюрьмы. В компании сообщили, что обследовали этот колодец в середине мая, тогда сооружение было в порядке. Ближайший осмотр был намечен на послезавтра. Также там не исключают, что крышку могли похитить охотники за металлоломом.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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