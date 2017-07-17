НОВОСТИ | Общество













17.07.17 17:22 Губернатор совершил рабочую поездку по северу края





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Более подробно о визите губернатора в Норильск и Северо-Енисейск расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





Глава региона совершил рабочую поездку по северу края. Виктор Толоконский стал участником празднования 85-летия Северо-Енисейского района. В посёлке он осмотрел новый 60-квартирный дом, а также строительную площадку детского сада, который возводят на деньги частного инвестора. Затем губернатор отправился в Норильск, чтобы поздравить горожан с днём металлурга и днём города. Заодно на личном приёме обсудил с местными жителями проблемы, которые их сейчас беспокоят больше всего.Более подробно о визите губернатора в Норильск и Северо-Енисейск расскажем в вечернем выпуске программы "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".











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