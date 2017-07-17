НОВОСТИ | Общество













17.07.17 20:49 Контракт на отлов собак может снова выиграть скандальный предприниматель Версяцкас





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Накануне были вскрыты пакеты с предложениями. Версяцкас предложил наименьшую сумму по контракту - 2 миллиона 76 тысяч рублей. Есть ещё примерно 20 дней на подписание контракта. За это время бизнесмен должен документально подтвердить свои намерения. Только после этого с ним, возможно, заключат контракт.







Контракт на отлов собак может снова выиграть скандальный предприниматель. Напомним, ранее подрядчик Виктор Версяцкас уже занимался этим бизнесом и буквально погряз в штрафах и замечаниях от надзорных органов и общественных организаций, после чего его фирму "Эспрингаль" включили в чёрный список.Накануне были вскрыты пакеты с предложениями. Версяцкас предложил наименьшую сумму по контракту - 2 миллиона 76 тысяч рублей. Есть ещё примерно 20 дней на подписание контракта. За это время бизнесмен должен документально подтвердить свои намерения. Только после этого с ним, возможно, заключат контракт.











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