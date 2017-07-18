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18.07.17 08:52 За неработающие камеры видеофиксации ответит компания из Канска





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"Если будут дальнейшие грубые нарушения - всё возможно в этой жизни, осталось полгода до конца контракта, посмотрим", - сказал начальник пресс-службы КрУДор Александр Марков.



По условиям договора на дорогах края сейчас установлено 11 стационарных камер и не менее 31 передвижной. Но их работа у многих вызывает сомнения.



- Не работают на Северном шоссе. Они вроде как стоят, но не работают точно. Заметил, потому что сам пару раз превышал скорость - и тишина.

- На Октябрьском мосту не срабатывает вспышка, когда машины едут больше положенной скорости.



Поговорив с красноярцами, мы составили карту не всегда срабатывающих камер видеофиксации. Устроим эксперимент: проедем по этим точкам с антирадаром и посмотрим, будет ли устройство ловить сигнал камер.



Первый инспектируемый нами участок - улица Копылова. Здесь устройство фиксирует сигнал. А вот на перекрёстке улиц 9 Мая и Авиаторов устройство молчит. Тишина и на Северном шоссе, и это несмотря на визуальное наличие здесь камер. В КрУДор нас заверили, что несмотря на отсутствие штрафов, все камеры работают исправно. Такие услуги подрядчика обойдутся краю в 34 миллиона рублей. Впрочем, в управлении уже сейчас считают, что на следующий год будет лучше самим взяться за обслуживание видеооборудования.





В арбитражном суде управление автомобильных дорог Красноярского края требует взыскать с ООО "Вегас" штраф. Компания должна была устанавливать, обслуживать и передавать данные со всех камер видеофиксации на дорогах региона. Но в первый же месяц работы подрядчика устройства вышли из строя - не выдержали суровых сибирских температур. Сейчас КрУДор через суд добивается компенсации в 1 миллион 700 тысяч. О разрыве контракта пока речь не идёт."Если будут дальнейшие грубые нарушения - всё возможно в этой жизни, осталось полгода до конца контракта, посмотрим", - сказал начальник пресс-службы КрУДор Александр Марков.По условиям договора на дорогах края сейчас установлено 11 стационарных камер и не менее 31 передвижной. Но их работа у многих вызывает сомнения.Поговорив с красноярцами, мы составили карту не всегда срабатывающих камер видеофиксации. Устроим эксперимент: проедем по этим точкам с антирадаром и посмотрим, будет ли устройство ловить сигнал камер.Первый инспектируемый нами участок - улица Копылова. Здесь устройство фиксирует сигнал. А вот на перекрёстке улиц 9 Мая и Авиаторов устройство молчит. Тишина и на Северном шоссе, и это несмотря на визуальное наличие здесь камер. В КрУДор нас заверили, что несмотря на отсутствие штрафов, все камеры работают исправно. Такие услуги подрядчика обойдутся краю в 34 миллиона рублей. Впрочем, в управлении уже сейчас считают, что на следующий год будет лучше самим взяться за обслуживание видеооборудования. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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