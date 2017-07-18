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18.07.17 09:05 Вопрос о повышении зарплат краевых депутатов обсудят на очередной сессии Заксобрания





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"Поскольку в обществе сохраняются вопросы применительно недействующих положений закона об оплате труда госдолжностей, здесь нужно тоже поставить точку. К сожалению, за рамками дискуссии осталось то, что эти нормы не действуют. И все обсуждают, как будто он есть. Нам надо эту неопределённость устранить, чтобы никто больше на этом не спекулировал", - пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.







Скандальный вопрос о повышении зарплат краевых депутатов обсудят на очередной сессии Законодательного собрания края 19 июля. Напомним, закон, увеличивающий зарплаты госслужащих вдвое, прогремел на всю страну. Депутаты стали бы получать 200 тысяч рублей вместо ста."Поскольку в обществе сохраняются вопросы применительно недействующих положений закона об оплате труда госдолжностей, здесь нужно тоже поставить точку. К сожалению, за рамками дискуссии осталось то, что эти нормы не действуют. И все обсуждают, как будто он есть. Нам надо эту неопределённость устранить, чтобы никто больше на этом не спекулировал", - пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.











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