НОВОСТИ | Государство













18.07.17 11:11 В Красноярск прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло





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"Все решения должны быть обоснованны и своевременны. Принимая решение, надо задуматься о последствиях его реализации. А вообще всё должно быть по справедливости", - заявил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.





Работать надо по справедливости. С таким посылом для краевых парламентариев прибыл с визитом в регион полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Сегодня он прокомментировал решение депутатов Законодательного собрания повысить себе и чиновникам госаппарата зарплату в два раза. Эту тему полпред обсуждал накануне с губернатором Виктором Толоконским и спикером Заксобрания Александром Уссом. Краевой парламент соберётся на очередную сессию для обсуждения скандального закона о зарплатах 19 июля."Все решения должны быть обоснованны и своевременны. Принимая решение, надо задуматься о последствиях его реализации. А вообще всё должно быть по справедливости", - заявил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.















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