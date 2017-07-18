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18.07.17 11:53 В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века





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Археологи ударными темпами обрабатывают свой улов, чтобы увезти всё, что можно, а что нельзя, вроде старинных построек, сфотографировать и... закопать обратно. Тут же в паре метров идёт реконструкция дома Кытманова. И на месте раскопа с более старыми постройками позже разместят септик для отремонтированного культурного наследия. Вот такое возрождение истории по-енисейски.



"Те же самые Помпеи - никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют", - отмечает научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Артём Сляднев.



Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века, для Сибири такие находки единичны. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Но будет ли он воплощён в жизнь - неизвестно, и пока постройка покоится под землёй. В хранилищах Красноярска сейчас находится несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.



"Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный", - пояснил старший научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Леонид Галухин.



На реконструкцию Енисейска будет потрачено около двух миллиардов рублей. Но больше похоже, что жители и туристы увидят не настоящий 400-летний город, а только его наскоро отремонтированные здания.





Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине в метр покоится ещё несколько сооружений, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Каждая находка имеет свою историю. Это фрагмент керамического сосуда 19 века, а это - костяная накладка на ножны, предположительно 17-18 веков. Все находки были выкопаны сегодня, и сегодня же вечером будут доставлены в специальную камеральную лабораторию.Археологи ударными темпами обрабатывают свой улов, чтобы увезти всё, что можно, а что нельзя, вроде старинных построек, сфотографировать и... закопать обратно. Тут же в паре метров идёт реконструкция дома Кытманова. И на месте раскопа с более старыми постройками позже разместят септик для отремонтированного культурного наследия. Вот такое возрождение истории по-енисейски."Те же самые Помпеи - никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют", - отмечает научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Артём Сляднев.Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века, для Сибири такие находки единичны. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Но будет ли он воплощён в жизнь - неизвестно, и пока постройка покоится под землёй. В хранилищах Красноярска сейчас находится несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит."Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный", - пояснил старший научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Леонид Галухин.На реконструкцию Енисейска будет потрачено около двух миллиардов рублей. Но больше похоже, что жители и туристы увидят не настоящий 400-летний город, а только его наскоро отремонтированные здания. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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