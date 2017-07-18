СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





18.07.17 11:53 В Енисейске археологи обнаружили пороховой погреб XVII века



Фото
Во дворе дома Кытманова XIX века на глубине в метр покоится ещё несколько сооружений, которые старше объекта культурного наследия на несколько столетий. Каждая находка имеет свою историю. Это фрагмент керамического сосуда 19 века, а это - костяная накладка на ножны, предположительно 17-18 веков. Все находки были выкопаны сегодня, и сегодня же вечером будут доставлены в специальную камеральную лабораторию.

Археологи ударными темпами обрабатывают свой улов, чтобы увезти всё, что можно, а что нельзя, вроде старинных построек, сфотографировать и... закопать обратно. Тут же в паре метров идёт реконструкция дома Кытманова. И на месте раскопа с более старыми постройками позже разместят септик для отремонтированного культурного наследия. Вот такое возрождение истории по-енисейски.

"Те же самые Помпеи - никто не стал руины сносить, их до сих пор копают и консервируют. Люди идут и видят настоящие, пусть и разрушенные улицы. Разрушения ведь тоже впечатляют", - отмечает научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Артём Сляднев.

Во дворе Богоявленского собора археологи обнаружили пороховой погреб XVII века, для Сибири такие находки единичны. Был разработан целый проект по его превращению в подземный музей. Но будет ли он воплощён в жизнь - неизвестно, и пока постройка покоится под землёй. В хранилищах Красноярска сейчас находится несколько десятков тысяч предметов из старинного Енисейска. Но широкая публика их не увидит.

"Материала очень много. Вопрос с музеем в Енисейске сложный. И здание у них реставрировали, и вопрос с хранилищами непонятный", - пояснил старший научный сотрудник ООО "Красноярская геоархеология" Леонид Галухин.

На реконструкцию Енисейска будет потрачено около двух миллиардов рублей. Но больше похоже, что жители и туристы увидят не настоящий 400-летний город, а только его наскоро отремонтированные здания.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.