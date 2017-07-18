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18.07.17 11:46 Двое красноярцев устроили в квартире цех по производству оружия





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"В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РФ - незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание, предусмотренное за данного рода преступления, предполагает лишение свободы сроком до 6 лет ", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







В Красноярске сотрудники ФСБ закрыли цех по производству оружия. Мужчины 56 и 60 лет прямо на квартире оборудовали мастерскую по переделке коллекционного оружия в боевое - пистолеты Макарова, револьверы "Наган", патроны и порох. В банде было чёткое деление - один работал руками, другой сбывал "стволы" клиентам."В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РФ - незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание, предусмотренное за данного рода преступления, предполагает лишение свободы сроком до 6 лет ", - сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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