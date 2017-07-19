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19.07.17 09:07 Интервью: депутат Государственной Думы России Виктор Зубарев







Запуск аэроэкспресса в Красноярске обойдётся в 7,5 миллиардов рублей. Такую сумму озвучили на очередном заседании в правительстве края, где поднимался этот вопрос. Напомним, тема строительства ветки от краевого центра до аэропорта была заявлена в ходе визита президента в Красноярск. В июле в федеральное правительство передадут технико-экономическое обоснование проекта. Успеют ли запустить аэроэкспресс до Универсиады и что это даст краю? Этот вопрос мы обсудили с депутатом Государственной Думы от Красноярского края Виктором Зубаревым.







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