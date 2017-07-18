НОВОСТИ | Происшествия













18.07.17 11:44 Задержаны подозреваемые в убийстве красноярского юриста





Фото



Полиция установила, что к исчезновению причастны двое сотрудников автосервиса. Ранее судимых красноярцев задержали в микрорайоне Солнечный. У них обнаружили и изъяли автомобиль убитого на одной из автостоянок Железнодорожного района. Как выяснили стражи порядка, злоумышленники планировали его продать. Тело потерпевшего они закопали в лесополосе в Сухобузимском районе края.







В Красноярске задержаны двое подозреваемых в убийстве юриста. Он исчез 23 июня. Известно, что в тот день правозащитник ехал на своём автомобиле из Зелёной Рощи в Солнечный. Последний раз видеокамера зафиксировала машину на Енисейском тракте, после чего мужчина бесследно пропал.Полиция установила, что к исчезновению причастны двое сотрудников автосервиса. Ранее судимых красноярцев задержали в микрорайоне Солнечный. У них обнаружили и изъяли автомобиль убитого на одной из автостоянок Железнодорожного района. Как выяснили стражи порядка, злоумышленники планировали его продать. Тело потерпевшего они закопали в лесополосе в Сухобузимском районе края.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













