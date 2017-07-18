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18.07.17 17:26 Проблемы с оформлением ОСАГО распространилась на весь край





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Как пройти страховой квест и почему началась неприятная чехарда с федеральными компаниями, расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.





Проблемы с получением полисов ОСАГО распространилась на весь край. "Вести" рассказывали, что в Красноярске крупные компании отказываются оформлять полисы . В последние дни на редакцию обрушился шквал звонков практически из всех городов и районов - зрители рассказывают, что получить документ практически невозможно и это вынуждает их стать невольными нарушителями.Как пройти страховой квест и почему началась неприятная чехарда с федеральными компаниями, расскажем в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45.











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