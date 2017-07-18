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Незаконный снос дома в Николаевке

18.07.17 17:23 В деле о незаконном сносе дома в Николаевке появился новый фигурант



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Сегодня в суде продолжили рассматривать убытки семьи пенсионеров. Явилась и сторона защиты. Юрист компании "Сибиряк" сразу внёс ходатайство - привлечь к участию в деле в качестве третьего лица на стороне ответчика ООО "Торговый дом "Ангара", так как они выполняли подрядные работы на участке. По договору с "Сибиряком" именно "Ангара" должна была снести 150 строений, чтобы расчистить площадку для развязки у четвёртого моста. Появление нового фигуранта спутало планы суда.

Заседание продлилось десять минут и пострадавшая сторона на него опоздала. Пока чета пенсионеров ютится на ветхой даче и очень рассчитывает на компенсацию до наступления холодов. В разрушенном незаконно доме оказались погребены не только щенята, мебель и личные сбережения, но и тёплая одежда. Однако тяжбу перенесли на 13 сентября. Хозяйка снесённого дома Мария Демьяновна готовится лечь в больницу - из-за стресса ухудшилось здоровье.

По документам сносить дом можно было с 15 июня, но строители сделали это на две недели раньше. Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "Халатность". Некий чиновник городской администрации дал по телефону разрешение на снос; кто этот таинственный чиновник, пока не называется.


Роман РЫКОВ





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