НОВОСТИ | Общество













18.07.17 17:21 Мотоциклист из Голландии спас пострадавшего в ДТП подростка





Фото Фото: VK.COM/KRASCHP



Голландский байкер обругал водителей на трассе М-53. И сейчас автополиция ищет его, чтобы... отблагодарить. Путешественник Пол ван Хооф не смог проехать мимо крупной аварии на территории края. Автоледи на "Кia" выехала на встречную полосу и врезалась в две другие легковушки. Её и 17-летнего пассажира госпитализировали. Именно голландец вытащил парня из искорёженной иномарки и дал ему воды. Путешественника возмутило равнодушие остальных водителей.



Сейчас ван Хооф находится в Иркутске. Из Амстердама он планирует добраться до Японии. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.





Голландский байкер обругал водителей на трассе М-53. И сейчас автополиция ищет его, чтобы... отблагодарить. Путешественник Пол ван Хооф не смог проехать мимо крупной аварии на территории края. Автоледи на "Кia" выехала на встречную полосу и врезалась в две другие легковушки. Её и 17-летнего пассажира госпитализировали. Именно голландец вытащил парня из искорёженной иномарки и дал ему воды. Путешественника возмутило равнодушие остальных водителей.Сейчас ван Хооф находится в Иркутске. Из Амстердама он планирует добраться до Японии. Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.











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