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| НОВОСТИ | Общество
|19.07.17 08:51 Многофункциональный центр в Советском районе не справляется с наплывом посетителей
Принцип работы многофункциональных центров - собрать все госучреждения в одном окне. Но эта упрощённая система дала сбой в отделении Советского района. Из-за потока людей здесь быстро, удобно и качественно не получается. Многие не выдерживают и уходят.
Сейчас три часа. Из 45-ти окон не работают около 20-ти - по крайней мере, столько мы насчитали. Народу как на вокзале, а с утра было в несколько раз больше. Поэтому после обеда сюда приходить просто не имеет смысла. Ольга Петровна приехала в 12, талон получила в два, к окну подошла только в шесть, но оказалось - всё впустую.
"Тут не поняли и я тоже растерялась, не поняла, что надо. И люди, которые в очереди посидели, грубоватые, в итоге скандалы получаются", - сетует пенсионерка Ольга Дригачёва.
Из восьми отделений Красноярска в самом большом Советском районе только один офис. Лето - сезон отпусков для сотрудников, кто-то болеет, на обучении или обедает. А по понедельникам и средам для удобства посетителей тут работают по дежурному графику - до 8 вечера.
"Часть сотрудников приходит в 8, уходит в 5, вторая часть приходят в 9, уходят в 6, третьи работают с 11 до 8. В эти промежутки времени вы не увидите заполненность всех окон по приёму заявителей", - пояснила начальник отдела структурного подразделения МФЦ на ул.9 мая, 12 Юлия Гузенко.
Ситуация вряд ли изменится. Единственный выход - поехать в другие многофункциональные центры. На Красрабе их два, а также на улицах Караульная, Кирова, Железнодорожников, Попова и на Телевизорной.
Вадим КУЛИКОВ
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