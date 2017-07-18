НОВОСТИ | Происшествия













18.07.17 17:22 В Назарове молодая семья с ребёнком жила в шалаше





Фото



Напомним, пять лет назад похожая история случилась в Красноярске. Беременная женщина несколько месяцев







В Назарове молодая семья с 11-месячным младенцем жила в шалаше. Тревогу забили местные жители и сообщили в полицию. Сколько времени там находилась семья, неизвестно - мать утверждала, что они находятся в шалаше только днём. Ребёнка поместили в больницу, а соцслужбы оперативно помогли молодым людям найти работу и жильё.Напомним, пять лет назад похожая история случилась в Красноярске. Беременная женщина несколько месяцев прожила в шалаше на острове Татышев, она просила милостыню. В итоге оказалось, что у женщины пять детей и всех она бросила сразу после рождения.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













