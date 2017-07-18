НОВОСТИ | Общество













18.07.17 20:55 На ТИМ "Бирюса" стартовала вторая смена





Фото



"Это ни с чем не сравнимый опыт, я нигде такого не видела. В университете этому не учат", - отметила участник второй смены ТИМ "Бирюса"-2017 Анна Асеева.



Сегодня здесь около 700 участников, они представляют крупнейшие энергетические компании из 60-ти регионов страны. Всех объединяет желание менять будущее. "Мы живём, работаем, нас иногда надо просто подтолкнуть, нажать - и у нас открываются новые видения, новые взгляды, новые ориентиры. То, что здесь молодёжь участвует - именно этим они и занимаются", - подчеркнул генеральный директор Красноярской ГЭС АО "Евросибэнерго" Сергей Каминский.



На панельной дискуссии молодые специалисты вместе с руководителями компаний пришли к выводу, что энергия будущего прежде всего должна быть чистой и максимально полезной для человека. По прогнозам специалистов, уже к 40-м годам 25% рынка будут занимать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, ветер и вода.



"ГЭС - это самый гибкий источник энергии, самый быстро реагирующий и чистый. Помимо этого, есть другие источники - солнце, ветер, и всё вместе рано или поздно это поменяет облик страны", - сказал Генеральный директор АО "Евросибэнерго" Вячеслав Соломин.



Сошлись участники и во мнении, что менять Россию будут не только лучшие источники энергии, но и сила инициативной молодёжи страны.





Вторую смену ТИМ "Бирюса"-2017 открывают первые лица края и крупнейших энергетических компаний страны, ведь следующие семь дней на территории инициативной молодёжи обсудят будущее энергетики. Некоторые участники здесь не впервые, но с удовольствием приезжают ещё и ещё."Это ни с чем не сравнимый опыт, я нигде такого не видела. В университете этому не учат", - отметила участник второй смены ТИМ "Бирюса"-2017 Анна Асеева.Сегодня здесь около 700 участников, они представляют крупнейшие энергетические компании из 60-ти регионов страны. Всех объединяет желание менять будущее. "Мы живём, работаем, нас иногда надо просто подтолкнуть, нажать - и у нас открываются новые видения, новые взгляды, новые ориентиры. То, что здесь молодёжь участвует - именно этим они и занимаются", - подчеркнул генеральный директор Красноярской ГЭС АО "Евросибэнерго" Сергей Каминский.На панельной дискуссии молодые специалисты вместе с руководителями компаний пришли к выводу, что энергия будущего прежде всего должна быть чистой и максимально полезной для человека. По прогнозам специалистов, уже к 40-м годам 25% рынка будут занимать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, ветер и вода."ГЭС - это самый гибкий источник энергии, самый быстро реагирующий и чистый. Помимо этого, есть другие источники - солнце, ветер, и всё вместе рано или поздно это поменяет облик страны", - сказал Генеральный директор АО "Евросибэнерго" Вячеслав Соломин.Сошлись участники и во мнении, что менять Россию будут не только лучшие источники энергии, но и сила инициативной молодёжи страны. Анастасия ЦЫГАНКОВА











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













