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НОВОСТИ | Общество





18.07.17 20:55 На ТИМ "Бирюса" стартовала вторая смена



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Вторую смену ТИМ "Бирюса"-2017 открывают первые лица края и крупнейших энергетических компаний страны, ведь следующие семь дней на территории инициативной молодёжи обсудят будущее энергетики. Некоторые участники здесь не впервые, но с удовольствием приезжают ещё и ещё.

"Это ни с чем не сравнимый опыт, я нигде такого не видела. В университете этому не учат", - отметила участник второй смены ТИМ "Бирюса"-2017 Анна Асеева.

Сегодня здесь около 700 участников, они представляют крупнейшие энергетические компании из 60-ти регионов страны. Всех объединяет желание менять будущее. "Мы живём, работаем, нас иногда надо просто подтолкнуть, нажать - и у нас открываются новые видения, новые взгляды, новые ориентиры. То, что здесь молодёжь участвует - именно этим они и занимаются", - подчеркнул генеральный директор Красноярской ГЭС АО "Евросибэнерго" Сергей Каминский.

На панельной дискуссии молодые специалисты вместе с руководителями компаний пришли к выводу, что энергия будущего прежде всего должна быть чистой и максимально полезной для человека. По прогнозам специалистов, уже к 40-м годам 25% рынка будут занимать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия, ветер и вода.

"ГЭС - это самый гибкий источник энергии, самый быстро реагирующий и чистый. Помимо этого, есть другие источники - солнце, ветер, и всё вместе рано или поздно это поменяет облик страны", - сказал Генеральный директор АО "Евросибэнерго" Вячеслав Соломин.

Сошлись участники и во мнении, что менять Россию будут не только лучшие источники энергии, но и сила инициативной молодёжи страны.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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