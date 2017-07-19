В Казачинском районе школьник чуть не умер на уроке физкультуры. 12-летнему мальчику с врождённым пороком сердца были рекомендованы занятия физической активностью с ограничением нагрузки. Однако ребёнка допустили к активным подвижным играм, во время которых мальчик потерял сознание и у него остановилось сердце. Спасти жизнь удалось только благодаря грамотным действиям медицинских работников.
"В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка всем лицам, причастным к произошедшему", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Шаманская.