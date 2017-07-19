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19.07.17 11:53 "Енисей-СТМ" вышел в финал Кубка России по регби



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Два регбийных лидера, сильнейшие команды России, принципиальные соперники в очередной раз показали, что такое борьба за победу. Счёт в матче открыл "Красный яр" точным штрафным Антона Рябова. СТМ прессинговал, мощнее сыграл в атаке, к концу первого тайма сравнял счёт.

Минимум фолов, игра на хорошей скорости. Этот поединок эксперты уже называли примером самоотверженного регби. Яровцам не хватило точности - несколько упущенных шансов, и судьбу матча решила единственная попытка "Енисея". 5 очков на счету Станислава Сельского, в реализации был точен Юрий Кушнарёв. 3:10, в финале действующие чемпионы России.

Василий Артемьев, капитан РК "Красный Яр": "Нам не удалось удержать мяч в 22 соперников, могу выделить пару моментов, где нам немного не хватило терпения".

Андрей Поливалов, игрок РК "Енисей-СТМ": "Начало было тяжёлым, равной была борьба, но в итоге переломили всё-таки. Были свои потери, но счёт 3:10, мы молодцы!".

Теперь в финале СТМ встретится с "ВВА-Подмосковье" из Монино. Игра точно не будет лёгкой, у регбистов есть два дня на отдых, потом тренировки в усиленном режиме. Накануне матча, признаются, у каждого есть свои приметы и способы настроиться на спортивный бой. Финальный матч кубка России пройдёт уже 13 августа.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
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