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НОВОСТИ | Общество





19.07.17 17:28 В Красноярске прошёл вечер памяти Евгения Евтушенко



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Красноярцы читают лирику, дидактические строки, гражданскую поэзию. Евтушенко для каждого свой, написал более 150 книг, они издаются в России, США и Европе. Был знаменит по всему миру, но его всегда считали человеком сибирской души. В стихах часто обращался к природе Иркутской области, там родился, те места помнил всегда.

За два года до смерти Евгений Евтушенко приезжал в Красноярск, единственный концерт прошёл с аншлагом. Его называли легендой оттепели, а его произведения - кардиограммой времени. Организаторам памятного вечера было достаточно только разместить анонс в социальных сетях, и шквал откликов от желающих встретиться с поэтом.

"Мне понравилось, как откликнулись красноярцы, мы этого ожидали. Три года назад встречались здесь, был в Овсянке, такой хороший отзыв оставил, ну и вообще, это поэт нашей юности!
- Для вас какая самая знаменитая строка Евгения Евтушенко?
- "Поэт в России больше чем поэт!", - сказала организатор вечера, директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

Евгений Евтушенко не дожил до своего юбилея 3,5 месяца. 18 июля поэту исполнилось бы 85 лет. В этот день во многих городах России прошли памятные мероприятия, и скорее всего, теперь они станут ежегодными.


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
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