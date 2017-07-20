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|20.07.17 17:26 Красноярец угодил под арест за отказ избавиться от тонировки
Суд назначил наказание 34-летнему водителю, отказавшемуся выполнить требование полицейского и устранить тонировку. Накануне на Енисейском тракте автоинспекторы остановили "Лексус". При проверке документов выяснилось, что водителю иномарки неоднократно выписывали требование снять тонировку, которое мужчина проигнорировал. Кроме того, он пытался помешать законным действиям сотрудников полиции. Водителя задержали и доставили в суд, где было принято решение арестовать нарушителя на семь суток.
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