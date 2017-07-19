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19.07.17 20:52 Тяжело, но интересно: житель Красноярска переехал в деревню и стал фермером





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"Меня всегда тянуло к сельской жизни, я всегда хотел иметь большую территорию, большой дом, животных. В 12 году я решился, для себя завёл 5-6 коров, начал потихоньку развиваться, строиться. Труд тяжёлый, но интересный и доходный", - рассказал фермер.



Каждая корова в день даёт примерно 10 литров молока. За ним приезжают предприниматели из соседних деревень и из Красноярска. Строительство фермы и развитие хозяйства стало возможным благодаря грантовой поддержке сельхозтоваропроизводителей на развитие семейных животноводческих ферм.



"Я смог приобрести поголовье скота, государство мне помогло построить коровник и купить оборудование. Это всё софинансировалось государством в размере 60%. Я считаю, что нигде в бизнесе 60% не дадут", - отмечает фермер Дмитрий Данилов.



В министерстве сельского хозяйства края отмечают, попасть в федеральную программу сможет не каждый. "Для этого нужно соответствовать условиям. Все они прописаны в порядке. Это постановление правительства Красноярского края 155П, которое размещено на нашем сайте. По этой программе 39 фермеров Красноярского края уже получили гранты", - пояснил начальник отдела малых форм земельных и имущественных отношений края Олег Брагин.



К слову, новое оборудование - ванна охлаждения и пастеризации молока - ещё не опробованы. Но вскоре Дмитрий планирует расширять хозяйство и построить первый в Козульском районе молочный цех.





Рабочий день Дмитрия Данилова начинается в 6 утра. В хозяйстве фермера 18 коров, 8 телят, ещё 6 малышей вот-вот появятся на свет. А началось всё в 2012 году, когда красноярец решил сменить городскую жизнь на деревенское счастье."Меня всегда тянуло к сельской жизни, я всегда хотел иметь большую территорию, большой дом, животных. В 12 году я решился, для себя завёл 5-6 коров, начал потихоньку развиваться, строиться. Труд тяжёлый, но интересный и доходный", - рассказал фермер.Каждая корова в день даёт примерно 10 литров молока. За ним приезжают предприниматели из соседних деревень и из Красноярска. Строительство фермы и развитие хозяйства стало возможным благодаря грантовой поддержке сельхозтоваропроизводителей на развитие семейных животноводческих ферм."Я смог приобрести поголовье скота, государство мне помогло построить коровник и купить оборудование. Это всё софинансировалось государством в размере 60%. Я считаю, что нигде в бизнесе 60% не дадут", - отмечает фермер Дмитрий Данилов.В министерстве сельского хозяйства края отмечают, попасть в федеральную программу сможет не каждый. "Для этого нужно соответствовать условиям. Все они прописаны в порядке. Это постановление правительства Красноярского края 155П, которое размещено на нашем сайте. По этой программе 39 фермеров Красноярского края уже получили гранты", - пояснил начальник отдела малых форм земельных и имущественных отношений края Олег Брагин.К слову, новое оборудование - ванна охлаждения и пастеризации молока - ещё не опробованы. Но вскоре Дмитрий планирует расширять хозяйство и построить первый в Козульском районе молочный цех. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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