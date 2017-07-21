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НОВОСТИ | Общество





21.07.17 08:47 В Красноярске стартовала экологическая экспедиция для школьников



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Детский эколого-просветительский проект En+ Group "Заповедная смена" приурочен к году экологии. В течение четырёх дней 25 детей из разных школ Тывы, Иркутской области и Красноярского края живут на Столбах, изучают флору и фауну, ходят по экотропам. Своими глазами видят: почва испытывает нагрузку от пребывания человека. Посещаемость самая высокая среди заповедников России - 400 тысяч человек в год.

"Если ходить вне троп, которые у нас обустроены, то здесь будет всё вытоптано и степень нарушенности будет наивысшей. Детей будут знакомить с тем, зачем нужно экологическое обустройство", - пояснил директор заповедника "Столбы" Вячеслав Щербаков.

Этот проект от En+ Group является частью программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. Кроме Столбов, дети побывали на действующих предприятиях, в том числе Красноярской ГЭС. Одна из самых мощных в мире гидроэлектростанций оказывает минимальное воздействие на природу. Это и есть цель проекта - на живых примерах показать подросткам важность бережного отношения к экологии.

"Мировосприятие меняется за счёт тех мест, которые дети посещают, за счёт людей, которые их окружают. Это высококлассные специалисты, это удивительные места, в которых они бывают. Не так часто выпадают в жизни такие шансы. Я, например, здесь впервые, и я восхищён", - отметил представитель "Школы нового поколения" Евгений Клычев.

Тем временем масштабный проект продолжается. По всей стране в этом году запланировано два десятка таких экологических смен для школьников.


Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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