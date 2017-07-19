НОВОСТИ | Общество













19.07.17 17:22 Красноярец получит компенсацию за испорченный сок





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Дело дошло до суда. Теперь за просроченный напиток магазин заплатит покупателю более 4,5 тысяч рублей. В эту сумму входит цена сока, неустойка, компенсация за моральный ущерб и штраф за то, что ранее письменное заявление потребителя добровольно магазин не удовлетворил.







За испорченный сок красноярец отсудил компенсацию. В Роспотребнадзоре края рассказали: к ним с жалобой обратился житель города. Его ребёнок выпил сок, после чего почувствовал себя плохо. На письменную претензию о некачественном продукте директор магазина ответил отказом в компенсации.Дело дошло до суда. Теперь за просроченный напиток магазин заплатит покупателю более 4,5 тысяч рублей. В эту сумму входит цена сока, неустойка, компенсация за моральный ущерб и штраф за то, что ранее письменное заявление потребителя добровольно магазин не удовлетворил.







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