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19.07.17 20:55 В Красноярске полным ходом идёт подготовка жилого фонда к зиме



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Этому дому больше 40 лет. В порядок его приводит целая бригада строителей. Работы в разгаре не только здесь: управляющая компания "Жилфонд" восстановила уже 42 подъезда, 8,5 тысяч квадратных метров кровли, 7 км электросетей и многое другое. Контроль за выполнением осуществляют не только представители управдома, но и сами жители. Подрядчик самостоятельно устраняет недочёты, если недолжным образом справился с задачей.

"Когда нам делали отмостку, хоть я и не техник, но прочитала, как должно быть, и возымело действие - переделывали", - рассказала представитель совета дома Надежда Привалихина.

Специалисты "Жилфонда" при составлении списка работ указывают жильцам на слабые места, которым требуется первоочередное внимание - электрика, трубы. Особое внимание сейчас уделяется и подготовке к зиме. В этом подвале на правобережье поменяли систему канализации, возраст которой 40 лет.

"Подготовка к отопительному сезону на домах завершена практически на 93%. 1982 дома мы подготовили, проверили, опрессовали, промыли, замкнули тепловые контуры. Дома готовы к сдаче и получению паспортов готовности к отопительному сезону", - сообщил технический директор ГУК "Жилфонд" Константин Бородин.

Работы выполняются силами 70-ти подрядных организация. Ремонтная кампания продолжается, и по заявлению "Жилфонда", идёт по плану.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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