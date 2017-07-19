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НОВОСТИ | Общество





19.07.17 17:25 В Красноярске асфальт вокруг люков зияет дырами



Фото
Ирина Гаврииловна живёт и работает на проспекте Мира. Глобальный ремонт мешает магазинам, кафе и музею, где она работает. Сроки ремонта затягиваются из-за неразберихи в горхозяйстве. Кому принадлежит этот люк на центральном проспекте, комиссия выясняла две недели. Оказалось, ремонтировать запущенный колодец должен "Краском".

Ветхие горловины колодцев портят жизнь и водителям. Выбоины вокруг люков разбивают подвеску авто. А объезжая провалы, приходится создавать помехи другим машинам. Типичная дырка в асфальте рядом с колодцем находится на перекрёстке улиц Сурикова и Ленина. Яма глубиной 10 сантиметров. Торчат штыри арматуры. Стоит знак, предупреждающий об опасности, но работ пока никто не ведёт.

Подземные тоннели и шахты оказались секретными стратегическими объектами в руках частных фирм. Единой карты подземных коммуникаций у мэрии Красноярска нет. Об этом сообщают активисты Народного фронта. "Видим системную проблему в том, что у сетевых организаций многие части их инженерных сетей не учтены", - пояснил активист Общероссийского народного фронта Артём Шеянов.

В компании "Краском" считают, что и так несут огромные расходы на ремонт сетей. В этом году потратят 300 миллионов рублей. А износ арендованных у администрации города коммуникаций - 50%. "Учёт у нас постоянно, поступающие жалобы или предупреждения всегда фиксируются в журналах", - пояснил заместитель главного инженера компании "Краском" Александр Зибров.

Но даже звонок в аварийную службу не гарантирует устранение проблемы. Бывает, что коммунальщики не могут залатать зияющую дыру в центре несколько лет.


Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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