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НОВОСТИ | Общество





19.07.17 20:57 Участники ТИМ "Бирюса" обсуждают перспективы российской энергетики



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Сегодня здесь около 800 человек из более чем 60-ти регионов России, все они работают в энергетической отрасли. В течение недели участники первой в истории ТИМ "Бирюса" смены "Энергия" будут посещать лекции, а после защищать собственные проекты.

"На Бирюсе я со своим проектом, проектом нашей команды. Тема - адаптация молодых специалистов. Очень важно в этот момент помочь молодым людям. Они в этом нуждаются. Помочь им стать наиболее эффективными, творческими, инновативными. От этого будет польза и сотруднику и компании", - уверен Участник второй смены ТИМ "Бирюса-2017" Александр Ботвин.

Делегация "Сибирской генерирующей компании" стала одной из самых многочисленных. На территории инициативной молодёжи её участники смогут поделиться опытом с коллегами из разных регионов страны. "Каждый регион интересен по-своему и у каждого региона свои проблемы. Будет интересно обменяться идеями и проблемами, как их исправить, если вдруг они возникнут в будущем у нас", - говорит участник второй смены ТИМ "Бирюса"-2017 Анна Сизых.

Чтобы вместе с молодёжью уже сейчас планировать будущее, на открытие смены приехали директор департамента государственной энергетической политики отраслевого министерства страны, министр энергетики края и руководители ведущих компаний.

"Эти люди придут после нас и им определять, какой будет энергетика. Люди, которые производят энергию, это и есть соль земли. Те, на ком сегодня лежит вся экономика", - подчеркнул генеральный директор "Сибирской генерирующей компании" Михаил Кузнецов.

"Бирюса" сегодня - это уникальная площадка для обмена идеями, чтобы совместными усилиями добиваться высокой эффективности работы отрасли.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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