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19.07.17 17:17 В Красноярске обрушилось заброшенное здание





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"Если обрушаются железобетонные перекрытия, увеличивается время, и если там кто-то находился, очень сложно вести работы по отысканию людей", - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Николай Рыльченко.



На месте работают спасатели и съёмочная группа "Вестей". Все подробности в следующем выпуске новостей в 20:45.





В Красноярске обрушилось здание. Крыша рухнула после дождя, около 14:30. Это здание Телевизорного завода, последние годы оно стояло заброшенным. Раньше в нём располагалась продуктовая база. ЧП произошло рядом с торговыми рядами павильонов. Продавцы были срочно эвакуированы, сейчас на месте обрушения работают почти полсотни бойцов МЧС, включая кинолога с собакой. В завалах ищут возможных пострадавших."Если обрушаются железобетонные перекрытия, увеличивается время, и если там кто-то находился, очень сложно вести работы по отысканию людей", - сообщил старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Николай Рыльченко.На месте работают спасатели и съёмочная группа "Вестей". Все подробности в следующем выпуске новостей в 20:45.











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