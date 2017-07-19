ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





19.07.17 20:50 Красноярский дендрарий может погибнуть



Фото
Дендрарий расположен в Академгородке. Это место могло бы стать популярной зелёной достопримечательностью, которых так не хватает в Красноярске. К сожалению, сейчас вид у него очень запущенный - тропы заросли так, что напоминают джунгли. Дендрарий основал и отвечает за него институт леса, но сегодня научные сотрудники разводят руками - на содержание зелёной зоны уже много лет не выделяется никаких средств.

"Сил сотрудников института не хватает, мы работаем на голом энтузиазме, а здесь необходимы люди, рабочие, которые будут заниматься непосредственно уходом, стрижкой изгороди, скашиванием травы, обрезкой деревьев. Статус дендрария подвешенный, ничего пока не можем сказать", - пояснила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.

Площадь дендрария больше 4-х гектаров, здесь растут 200 видов растений - пихта, клён, дуб, миндаль, абрикос. Основали это место в 80-х постановлением властей, территорию закрепили за институтом леса. Сотрудники вложили силы, но сейчас из-за проблем с финансированием что делать с дендрарием - неясно, перспективы удручают.

"Если всё так и останется, дендрарий будет выживать, возможно, мы потеряем какие-то виды, поскольку они требуют ухода", - добавила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.

По идее, в загазованном Красноярске в дендрарии должны быть очень даже заинтересованы. Во всяком случае, отсюда могли бы брать деревья для посадки на улицах и магистралях города. Когда-то такие переговоры шли, но дальше разговоров дело не продвинулось. Почему и что может спасти дендрарий, расскажем в следующих выпусках "Вестей".


Александра СЛАВЕЦКАЯ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.