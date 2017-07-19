НОВОСТИ | Общество













19.07.17 20:50 Красноярский дендрарий может погибнуть





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"Сил сотрудников института не хватает, мы работаем на голом энтузиазме, а здесь необходимы люди, рабочие, которые будут заниматься непосредственно уходом, стрижкой изгороди, скашиванием травы, обрезкой деревьев. Статус дендрария подвешенный, ничего пока не можем сказать", - пояснила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.



Площадь дендрария больше 4-х гектаров, здесь растут 200 видов растений - пихта, клён, дуб, миндаль, абрикос. Основали это место в 80-х постановлением властей, территорию закрепили за институтом леса. Сотрудники вложили силы, но сейчас из-за проблем с финансированием что делать с дендрарием - неясно, перспективы удручают.



"Если всё так и останется, дендрарий будет выживать, возможно, мы потеряем какие-то виды, поскольку они требуют ухода", - добавила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.



По идее, в загазованном Красноярске в дендрарии должны быть очень даже заинтересованы. Во всяком случае, отсюда могли бы брать деревья для посадки на улицах и магистралях города. Когда-то такие переговоры шли, но дальше разговоров дело не продвинулось. Почему и что может спасти дендрарий, расскажем в следующих выпусках "Вестей".





Дендрарий расположен в Академгородке. Это место могло бы стать популярной зелёной достопримечательностью, которых так не хватает в Красноярске. К сожалению, сейчас вид у него очень запущенный - тропы заросли так, что напоминают джунгли. Дендрарий основал и отвечает за него институт леса, но сегодня научные сотрудники разводят руками - на содержание зелёной зоны уже много лет не выделяется никаких средств."Сил сотрудников института не хватает, мы работаем на голом энтузиазме, а здесь необходимы люди, рабочие, которые будут заниматься непосредственно уходом, стрижкой изгороди, скашиванием травы, обрезкой деревьев. Статус дендрария подвешенный, ничего пока не можем сказать", - пояснила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.Площадь дендрария больше 4-х гектаров, здесь растут 200 видов растений - пихта, клён, дуб, миндаль, абрикос. Основали это место в 80-х постановлением властей, территорию закрепили за институтом леса. Сотрудники вложили силы, но сейчас из-за проблем с финансированием что делать с дендрарием - неясно, перспективы удручают."Если всё так и останется, дендрарий будет выживать, возможно, мы потеряем какие-то виды, поскольку они требуют ухода", - добавила научный сотрудник института леса им. Сукачёва Мария Кириенко.По идее, в загазованном Красноярске в дендрарии должны быть очень даже заинтересованы. Во всяком случае, отсюда могли бы брать деревья для посадки на улицах и магистралях города. Когда-то такие переговоры шли, но дальше разговоров дело не продвинулось. Почему и что может спасти дендрарий, расскажем в следующих выпусках "Вестей". Александра СЛАВЕЦКАЯ

















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