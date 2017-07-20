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20.07.17 11:41 Погибших и пострадавших при обрушении здания в переулке Телевизорный не обнаружено





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Напомним, здание



Территория до сих пор остаётся закрытой для посторонних - сохраняется опасность обрушения второй половины здания. По той же причине закрыты павильоны по соседству с местом ЧП. На данный момент там продолжает работать спецтехника, которая разбирает завалы.







В заброшенном складе в переулке Телевизорный в Красноярске в момент обрушения никого не было. Спасатели с собаками проверили все 750 квадратных метров и не обнаружили под завалами погибших и пострадавших.Напомним, здание рухнуло днём 19 июля после обильного ливня. Почти сразу в соцсетях стали появляться фотографии и видео от очевидцев, а вот сообщать в оперативные службы никто не спешил. Спасатели узнали о происшествии лишь спустя 40 минут; если бы внутри находились люди, это время могло стать решающим.Территория до сих пор остаётся закрытой для посторонних - сохраняется опасность обрушения второй половины здания. По той же причине закрыты павильоны по соседству с местом ЧП. На данный момент там продолжает работать спецтехника, которая разбирает завалы.







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