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| НОВОСТИ | Общество
|20.07.17 17:27 Композитор Дмитрий Васянович написал аранжировку для романса на стихи Астафьева
Музыку на этот романс написал Владимир Пороцкий, свежую аранжировку предложил композитор Дмитрий Васянович, он писал, а потом переписывал её снова и снова больше года. Исполнять поэзию Астафьева сложно. Знаменитый прозаик-деревенщик написал только два стихотворения, и то по заложенным в строчках смыслам они похожи на эпос. Астафьев прошёл войну, и как все солдаты, научился ценить момент здесь и сейчас. "Эх, года - не беда" - стихотворение о любви, которая знала горе и беды, но выдержала и длится всю жизнь.
"Хор выполняет роль вселенского метронома, который как раз отсчитывает эти секунды, поэтому на протяжении всего романса в хоре постоянно звучит отсчёт, посекундно. Только в самом конце это биение сбивается и оно начинает стучать в ритме сердца", - пояснил автор аранжировки Дмитрий Васянович.
Романс долго не звучал, а теперь получил второе рождение - произведение исполняет красноярский архиерейский хор. Молодые музыканты поют на службах, заметили, что стихи Астафьева схожи с молитвой, их легко чувствовать.
"Души сибиряков все родственные - мы живём на одной земле, дышим одним воздухом, едим пищу, которую даёт эта прекрасная земля, и частичка души Астафьева, который написал это произведение, живёт во всех нас", - сказал солист Андрей Домахин.
Романс Владимира Пороцкого "Эх, года - не беда" в новом прочтении записали, скоро он прозвучит на волнах "Радио России. Красноярск", хор также будет выступать на ближайших вечерах, посвящённых Виктору Петровичу Астафьеву.
Александра СЛАВЕЦКАЯ
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