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20.07.17 17:27 Композитор Дмитрий Васянович написал аранжировку для романса на стихи Астафьева





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"Хор выполняет роль вселенского метронома, который как раз отсчитывает эти секунды, поэтому на протяжении всего романса в хоре постоянно звучит отсчёт, посекундно. Только в самом конце это биение сбивается и оно начинает стучать в ритме сердца", - пояснил автор аранжировки Дмитрий Васянович.



Романс долго не звучал, а теперь получил второе рождение - произведение исполняет красноярский архиерейский хор. Молодые музыканты поют на службах, заметили, что стихи Астафьева схожи с молитвой, их легко чувствовать.



"Души сибиряков все родственные - мы живём на одной земле, дышим одним воздухом, едим пищу, которую даёт эта прекрасная земля, и частичка души Астафьева, который написал это произведение, живёт во всех нас", - сказал солист Андрей Домахин.



Романс Владимира Пороцкого "Эх, года - не беда" в новом прочтении записали, скоро он прозвучит на волнах "Радио России. Красноярск", хор также будет выступать на ближайших вечерах, посвящённых Виктору Петровичу Астафьеву.





Музыку на этот романс написал Владимир Пороцкий, свежую аранжировку предложил композитор Дмитрий Васянович, он писал, а потом переписывал её снова и снова больше года. Исполнять поэзию Астафьева сложно. Знаменитый прозаик-деревенщик написал только два стихотворения, и то по заложенным в строчках смыслам они похожи на эпос. Астафьев прошёл войну, и как все солдаты, научился ценить момент здесь и сейчас. "Эх, года - не беда" - стихотворение о любви, которая знала горе и беды, но выдержала и длится всю жизнь."Хор выполняет роль вселенского метронома, который как раз отсчитывает эти секунды, поэтому на протяжении всего романса в хоре постоянно звучит отсчёт, посекундно. Только в самом конце это биение сбивается и оно начинает стучать в ритме сердца", - пояснил автор аранжировки Дмитрий Васянович.Романс долго не звучал, а теперь получил второе рождение - произведение исполняет красноярский архиерейский хор. Молодые музыканты поют на службах, заметили, что стихи Астафьева схожи с молитвой, их легко чувствовать."Души сибиряков все родственные - мы живём на одной земле, дышим одним воздухом, едим пищу, которую даёт эта прекрасная земля, и частичка души Астафьева, который написал это произведение, живёт во всех нас", - сказал солист Андрей Домахин.Романс Владимира Пороцкого "Эх, года - не беда" в новом прочтении записали, скоро он прозвучит на волнах "Радио России. Красноярск", хор также будет выступать на ближайших вечерах, посвящённых Виктору Петровичу Астафьеву. Александра СЛАВЕЦКАЯ











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