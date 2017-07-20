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20.07.17 17:21 Красноярец отсудил миллион рублей за погибшего на стройке сына





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Заказчиком работ выступала компания "Альфа", которую суд обязал выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в 1 миллион.







Красноярец отсудил миллион рублей за погибшего на стройке сына. Инцидент произошёл в сентябре 2015 года на территории строящегося здания по улице Полтавская. Молодой человек пришёл на стройплощадку, чтобы устроиться на работу. После собеседования с бригадиром он решил забраться на строительные леса, не удержался и упал с большой высоты. Через три дня, не приходя в сознание, потерпевший скончался в больнице.Заказчиком работ выступала компания "Альфа", которую суд обязал выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в 1 миллион.







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