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20.07.17 17:19 В Козульском районе во время пожара погибла 14-летняя девочка





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В Козульском районе во время пожара погибла 14-летняя девочка. Возгорание произошло ночью в двухквартирном частном доме в селе Жуковка. В одной из квартир находилась женщина с двумя детьми. По предварительной версии, когда она проснулась и увидела огонь, открыла окно и вытолкнула на улицу 12-летнего сына, после чего попыталась вытащить дочь. Однако девочка, страдавшая психическим заболеванием, оказала ей сопротивление, в результате погибла. Сейчас проводятся экспертизы, следователи и полицейские выясняют все обстоятельства, в том числе и причину возгорания.







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