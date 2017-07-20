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20.07.17 17:30 Флаг Универсиады водрузили на Эльбрус





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Покорить опасную вершину удалось только старшему преподавателю кафедры физической культуры Андрею Бикбулатову. Он, несмотря на сложные метеоусловия, продолжил восхождение и водрузил флаг СФУ на самую высокую точку России и Европы. Кроме этого, над Эльбрусом развернули флаг Всемирной зимней универсиады.







Флаг Универсиады развернули на вершине Эльбруса. Восхождение на знаменитый пятитысячник совершили сотрудники Сибирского федерального университета. В экспедицию отправились пять преподавателей Института физической культуры, спорта и туризма, однако, по словам альпинистов, "Эльбрус пустил не всех". На высоте 4000 метров поднялся штормовой ветер и группе пришлось вернуться в лагерь.Покорить опасную вершину удалось только старшему преподавателю кафедры физической культуры Андрею Бикбулатову. Он, несмотря на сложные метеоусловия, продолжил восхождение и водрузил флаг СФУ на самую высокую точку России и Европы. Кроме этого, над Эльбрусом развернули флаг Всемирной зимней универсиады.







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