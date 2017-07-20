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20.07.17 20:55 В Красноярске выбирают самый благоустроенный район





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К слову, с каждым годом множится не только число участников, но и количество номинаций - теперь их 24. Например, "Лучший цветник", "Лучший балкон", "Образцовая детская развивающая площадка". Новинка этого года - "Самая благоустроенная территория ВУЗа".



Конкурс - это в первую очередь благодарность за активность жителей. Победители получают гранты на дальнейшее благоустройство своего двора и района. А для самих красноярцев участие в конкурсе - возможность подружиться и сплотиться с соседями.



"Этот конкурс необходим для того, чтобы люди могли самореализовываться. И задача власти заключается в том, чтобы помогать тем людям, которые хотят сделать наш город более уютным, более комфортным, более удобным для жизни, и этому конкурсу нужно давать зелёный свет по всем направлениям", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Традиционно победителей конкурса определят в конце осени.





Конкурс "Самый благоустроенный район" за четыре года существования превратился в настоящее народное движение - каждый третий двор Красноярска был представлен в той или иной номинации. Чтобы победить, жители используют все свои таланты - например, двор дома №14 на проспекте Металлургов превратился в картинную галерею, которую организовал местный художник.К слову, с каждым годом множится не только число участников, но и количество номинаций - теперь их 24. Например, "Лучший цветник", "Лучший балкон", "Образцовая детская развивающая площадка". Новинка этого года - "Самая благоустроенная территория ВУЗа".Конкурс - это в первую очередь благодарность за активность жителей. Победители получают гранты на дальнейшее благоустройство своего двора и района. А для самих красноярцев участие в конкурсе - возможность подружиться и сплотиться с соседями."Этот конкурс необходим для того, чтобы люди могли самореализовываться. И задача власти заключается в том, чтобы помогать тем людям, которые хотят сделать наш город более уютным, более комфортным, более удобным для жизни, и этому конкурсу нужно давать зелёный свет по всем направлениям", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.Традиционно победителей конкурса определят в конце осени. Владислав ТАМОШАУСКАС











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