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НОВОСТИ | Общество





20.07.17 20:55 В Красноярске выбирают самый благоустроенный район



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Конкурс "Самый благоустроенный район" за четыре года существования превратился в настоящее народное движение - каждый третий двор Красноярска был представлен в той или иной номинации. Чтобы победить, жители используют все свои таланты - например, двор дома №14 на проспекте Металлургов превратился в картинную галерею, которую организовал местный художник.

К слову, с каждым годом множится не только число участников, но и количество номинаций - теперь их 24. Например, "Лучший цветник", "Лучший балкон", "Образцовая детская развивающая площадка". Новинка этого года - "Самая благоустроенная территория ВУЗа".

Конкурс - это в первую очередь благодарность за активность жителей. Победители получают гранты на дальнейшее благоустройство своего двора и района. А для самих красноярцев участие в конкурсе - возможность подружиться и сплотиться с соседями.

"Этот конкурс необходим для того, чтобы люди могли самореализовываться. И задача власти заключается в том, чтобы помогать тем людям, которые хотят сделать наш город более уютным, более комфортным, более удобным для жизни, и этому конкурсу нужно давать зелёный свет по всем направлениям", - подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Традиционно победителей конкурса определят в конце осени.


Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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