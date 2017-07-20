НОВОСТИ













20.07.17 17:22 Работники ПСК "Союз" жалуются на задержку зарплаты





Фото



К слову, сейчас ПСК "Союз" в стадии банкротства после конфликта с энергетической компанией "КрасТЭК", перед которой у Турова также долг более чем в 30 миллионов рублей. Поэтому строители боятся и вовсе не увидеть заработанных денег.



"Я работаю в "Союзе" больше двух лет. С декабря до сих пор не получал зарплату, недавно за ноябрь дали. У людей семьи, ипотеки, кредиты, у меня пара кредитов, не знаю, как их гасить. В ПСК "Союз" это частое явление. Сколько работаю, никогда не замечал, чтобы зарплату давали вовремя. Работники неоднократно обращались к работодателю из-за задержек, но он никак не реагировал, только говорил: денег нет, держитесь, скоро будут", - рассказал строитель ПСК "Союз".



Как долго строители будут работать бесплатно и как комментируют ситуацию правоохранительные органы, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести Красноярск" в 20:45.





Зарплату не платят с декабря 2016 года. В редакцию "Вестей" обратился работник строительной компании "Союз" с жалобой на регулярные денежные задержки. Причём он отмечает: долгожданные выплаты работники ждут постоянно. Руководитель фирмы, депутат Городского совета Красноярска Юрий Туров, на вопросы сотрудников отвечает просто: денег нет.К слову, сейчас ПСК "Союз" в стадии банкротства после конфликта с энергетической компанией "КрасТЭК", перед которой у Турова также долг более чем в 30 миллионов рублей. Поэтому строители боятся и вовсе не увидеть заработанных денег."Я работаю в "Союзе" больше двух лет. С декабря до сих пор не получал зарплату, недавно за ноябрь дали. У людей семьи, ипотеки, кредиты, у меня пара кредитов, не знаю, как их гасить. В ПСК "Союз" это частое явление. Сколько работаю, никогда не замечал, чтобы зарплату давали вовремя. Работники неоднократно обращались к работодателю из-за задержек, но он никак не реагировал, только говорил: денег нет, держитесь, скоро будут", - рассказал строитель ПСК "Союз".Как долго строители будут работать бесплатно и как комментируют ситуацию правоохранительные органы, расскажем в вечернем выпуске программы "Вести Красноярск" в 20:45.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













