НОВОСТИ | Экономика













20.07.17 17:25 "Межтопэнергобанк" остался без лицензии





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Сейчас в банке назначена временная администрация. Всем вкладчикам пообещали выплатить страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей на одного вкладчика. И сегодня начались выплаты страховых возмещений вкладчикам банка "Югра", в котором введена временная администрация.









20 июля была отозвана лицензия у банка с филиалом в Красноярске. По данным регулятора, "Межтопэнергобанк" не соблюдал требования законодательства и нормативные акты Банка России в области отмывания доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма, в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган.Сейчас в банке назначена временная администрация. Всем вкладчикам пообещали выплатить страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей на одного вкладчика. И сегодня начались выплаты страховых возмещений вкладчикам банка "Югра", в котором введена временная администрация.









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