НОВОСТИ | Общество













21.07.17 08:50 В Академгородке в десятке метров от жилого дома начали строить многоэтажку





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Новый дом в Академгородке строят для себя учёные. Хотя, по словам местных жителей, в кооперативе состоит мало молодых специалистов и много состоятельных профессоров, покупающих уже не первую квартиру. Жители окружающих домов заявляют, если бы строительство велось деликатнее, то и претензий было бы меньше. Проход в гаражи заблокировали, молодым деревьям повредили корневую систему, копая траншею.



Технический заказчик - ООО "Академстрой" - не смог сегодня прокомментировать ситуацию. Хотя проблема такого тесного соседства актуальна для всего Красноярска. "Вести" неоднократно рассказывали, как красноярцы протестуют против настолько компактного размещения домов. Среди аргументов "против" - увеличивается нагрузка на коммуникации.



Следующее слушание по делу "местные жители против потенциальных новосёлов" состоится уже в августе. Какое решение будет принято, предсказать невозможно. Но несмотря на это, стройка продолжается и к этому времени может появиться ещё несколько дополнительных этажей.





Терпеть жителям этого дома приходится весьма неприятное соседство. Окна выходят на стройку - в десятке метров растёт девятиэтажное здание. Жильцы обратились в суд, чтобы отменить разрешение на строительство, уверены - документ мог быть выдан с нарушениями. Но пока шли тяжбы, документация изменилась и высота застройки оказалась в рамках закона.Новый дом в Академгородке строят для себя учёные. Хотя, по словам местных жителей, в кооперативе состоит мало молодых специалистов и много состоятельных профессоров, покупающих уже не первую квартиру. Жители окружающих домов заявляют, если бы строительство велось деликатнее, то и претензий было бы меньше. Проход в гаражи заблокировали, молодым деревьям повредили корневую систему, копая траншею.Технический заказчик - ООО "Академстрой" - не смог сегодня прокомментировать ситуацию. Хотя проблема такого тесного соседства актуальна для всего Красноярска. "Вести" неоднократно рассказывали, как красноярцы протестуют против настолько компактного размещения домов. Среди аргументов "против" - увеличивается нагрузка на коммуникации.Следующее слушание по делу "местные жители против потенциальных новосёлов" состоится уже в августе. Какое решение будет принято, предсказать невозможно. Но несмотря на это, стройка продолжается и к этому времени может появиться ещё несколько дополнительных этажей. Владимир БОГОМОЛОВ











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