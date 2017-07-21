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НОВОСТИ | Общество





21.07.17 08:50 В Академгородке в десятке метров от жилого дома начали строить многоэтажку



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Терпеть жителям этого дома приходится весьма неприятное соседство. Окна выходят на стройку - в десятке метров растёт девятиэтажное здание. Жильцы обратились в суд, чтобы отменить разрешение на строительство, уверены - документ мог быть выдан с нарушениями. Но пока шли тяжбы, документация изменилась и высота застройки оказалась в рамках закона.

Новый дом в Академгородке строят для себя учёные. Хотя, по словам местных жителей, в кооперативе состоит мало молодых специалистов и много состоятельных профессоров, покупающих уже не первую квартиру. Жители окружающих домов заявляют, если бы строительство велось деликатнее, то и претензий было бы меньше. Проход в гаражи заблокировали, молодым деревьям повредили корневую систему, копая траншею.

Технический заказчик - ООО "Академстрой" - не смог сегодня прокомментировать ситуацию. Хотя проблема такого тесного соседства актуальна для всего Красноярска. "Вести" неоднократно рассказывали, как красноярцы протестуют против настолько компактного размещения домов. Среди аргументов "против" - увеличивается нагрузка на коммуникации.

Следующее слушание по делу "местные жители против потенциальных новосёлов" состоится уже в августе. Какое решение будет принято, предсказать невозможно. Но несмотря на это, стройка продолжается и к этому времени может появиться ещё несколько дополнительных этажей.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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