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20.07.17 17:20 В Зеленогорске во время игры погиб 8-летний мальчик





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"Несмотря на все усилия врачей, ребёнок скончался. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.







В Зеленогорске 8-летний мальчик погиб во время игры. Дети без присмотра играли в подъезде дома в войну. Один из ребят, держа в руке игрушечный автомат, забрался на лестницу, ведущую на чердак, не удержался и упал вниз головой с высоты примерно 2,5 метра на бетонный пол. С тяжёлыми травмами мальчика доставили в местную больницу."Несмотря на все усилия врачей, ребёнок скончался. По данному факту следственными органами начата доследственная проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по краю Ольга Дегидь.







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