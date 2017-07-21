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21.07.17 11:44 Ассенизатор слил нечистоты в Енисей у водозабора





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Нарушителя вычислили сотрудники экономической безопасности "КрасКома". Как пояснили специалисты, питьевая вода загрязнена не была, но нарушитель заплатит штраф до 40 тысяч рублей за загрязнение Енисея.







Красноярец едва не отравил воду в домах горожан. Ассенизационную машину заметили очевидцы на острове Отдыха. Водитель сливал отходы в Енисей в непосредственной близости от водозабора, откуда вода поступает сразу в два района Красноярска.Нарушителя вычислили сотрудники экономической безопасности "КрасКома". Как пояснили специалисты, питьевая вода загрязнена не была, но нарушитель заплатит штраф до 40 тысяч рублей за загрязнение Енисея.













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