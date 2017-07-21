Единым фронтом в борьбе за квартиры. Обманутые дольщики сразу нескольких строек Красноярска объединились в общественную организацию. Её участники рассказали, что так хотят показать городской и краевой власти своё единство, а также просят чиновников взять ситуацию под собственный контроль.
В эти минуты проходит пресс-конференция, на которой активисты рассказывают, как будут добиваться жилья, за которое заплатили сполна. Подробный репортаж о проблеме долевого строительства в Красноярске смотрите в вечернем выпуске "Вестй" в 20:45.