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21.07.17 11:47 В Бирилюсском районе задержали артель браконьеров





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Стражи закона отпустили в реку вымирающий вид рыбы, занесённый в Красную книгу, а сети изъяли. Они станут доказательством в уголовном деле. Чёрным промысловикам грозит до пяти лет лишения свободы. Всего на реке с начала года обезврежено семь подобных групп браконьеров.







В Бирилюсском районе полиция задержала артель браконьеров. Незаконной рыбалкой занимались пятеро мужчин. Оперативники смогли зафиксировать момент ловли ценных пород рыбы. В реке Чулым нарушители поймали двадцать осетров.Стражи закона отпустили в реку вымирающий вид рыбы, занесённый в Красную книгу, а сети изъяли. Они станут доказательством в уголовном деле. Чёрным промысловикам грозит до пяти лет лишения свободы. Всего на реке с начала года обезврежено семь подобных групп браконьеров.













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