НОВОСТИ | Общество













21.07.17 17:24 В лесу под Красноярском обнаружили свалку просроченного молока





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Администрация Октябрьского района уже побывала на месте, они направит заявление о происшествии в полицию, а просроченное молоко отвезут на свалку.







Возле посёлка Овинный прямо в лесу неизвестные выбросили полтонны молока. Кучу пакетов увидели местные жители и выложили фотографии в социальные сети. Мы нашли это место. Оказалось, что молоко произведено 3 июля, а срок годности всего пять дней. Неизвестно, сколько оно пролежало на прилавке, но когда продукты окончательно прокисли, хозяева просто выбросили его в лесу.Администрация Октябрьского района уже побывала на месте, они направит заявление о происшествии в полицию, а просроченное молоко отвезут на свалку.











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