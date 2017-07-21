Возле посёлка Овинный прямо в лесу неизвестные выбросили полтонны молока. Кучу пакетов увидели местные жители и выложили фотографии в социальные сети. Мы нашли это место. Оказалось, что молоко произведено 3 июля, а срок годности всего пять дней. Неизвестно, сколько оно пролежало на прилавке, но когда продукты окончательно прокисли, хозяева просто выбросили его в лесу.
Администрация Октябрьского района уже побывала на месте, они направит заявление о происшествии в полицию, а просроченное молоко отвезут на свалку.